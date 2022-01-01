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+7 (831) 212-42-41 Н. Новгород

+7 (342) 271-88-80 Пермь

+7 (347) 266-47-30 Уфа

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Производство
тепловых
пунктов
Коллекторные модули. Насосные станции.
Проектирование инженерных систем.
  • Проектирование
  • Производство
  • Монтаж

О компании

Компания «Градус» – это объединение лучших специалистов отрасли.

Мы являемся производственной компанией, специализирующейся на комплексных решениях в инженерных системах.

Все специалисты компании имеют профильное образование и являются признанными экспертами в сфере теплотехнического оборудования.

Направления нашей деятельности:

– Проектирование тепловых пунктов.
– Производство тепловых пунктов.
– Производство насосных станций.
– Производство коллекторных модулей.

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Продукция и услуги

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Наши менеджеры произведут точный расчет необходимого оборудования или
проектных работ инженерных систем.

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    Наши объекты


    • Изготовление и поставка БТП в г. Калининград по заказу ООО «СоюзСтройСервис».

      По проектной документации был изготовлен Узел Учёта и два Блока БТП. Работа выполнена с опережением сроков.


    • Изготовление и поставка БТП в г. Нижний Новгород по заказу ООО «Стройконсалтинг».

      По проектной документации были изготовлен 3 Узла Учёта и 3 Тепловых пункта УУЗ. Работа выполнена в срок. В ходе работ, появились изменения в проекте с которыми успешно справились.


    • Изготовление и поставка БТП в г. Нижний Новгород по заказу ООО «Светлоград».

      По проектной документации были изготовлены БТП . Работа выполнена в срок.


    • Изготовление и поставка БТП в г. Нижний Новгород по заказу ООО «Стриот Инвест».

      По проектной документации были изготовлен 1 Узел Учёта и 1 Тепловой пункт УУЗ. Работы ведутся.


    • Изготовление и поставка БТП.

      Объект: Здание дошкольной общеобразовательной организации (№38 по генплану).
      Застройка территории по адресу: г. Н. Новгород, Советский район у деревни Кузнечиха, участок №1 и земельного участка у деревни Новопокровское.
      Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода».

    Контактная информация

    • Телефон/факс: +7 (831) 212-42-41
    • Почта: info@pk-gradus.ru
    • Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 1

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      Политика обработки данных

      +7 (831) 212-42-41 Н. Новгород

      +7 (342) 271-88-80 Пермь

      +7 (347) 266-47-30 Уфа

      +7 (495) 797-11-30 Москва

      +7 (3412) 90-61-81 Ижевск

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