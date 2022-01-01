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Компания «Градус» – это объединение лучших специалистов отрасли.
Мы являемся производственной компанией, специализирующейся на комплексных решениях в инженерных системах.
Все специалисты компании имеют профильное образование и являются признанными экспертами в сфере теплотехнического оборудования.
Направления нашей деятельности:
– Проектирование тепловых пунктов.
– Производство тепловых пунктов.
– Производство насосных станций.
– Производство коллекторных модулей.
Оставьте заявку, чтобы мы могли связаться с Вами и составить смету проекта.
Наши менеджеры произведут точный расчет необходимого оборудования или
проектных работ инженерных систем.
По проектной документации был изготовлен Узел Учёта и два Блока БТП. Работа выполнена с опережением сроков.
По проектной документации были изготовлен 3 Узла Учёта и 3 Тепловых пункта УУЗ. Работа выполнена в срок. В ходе работ, появились изменения в проекте с которыми успешно справились.
По проектной документации были изготовлены БТП . Работа выполнена в срок.
По проектной документации были изготовлен 1 Узел Учёта и 1 Тепловой пункт УУЗ. Работы ведутся.
Объект: Здание дошкольной общеобразовательной организации (№38 по генплану).
Застройка территории по адресу: г. Н. Новгород, Советский район у деревни Кузнечиха, участок №1 и земельного участка у деревни Новопокровское.
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода».
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